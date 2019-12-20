Запорожская АЭС отключила третий энергоблок

В работе находятся четыре энергоблока ЗАЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3795 МВт.

Запорожская атомная электростанция в ночь на пятницу отключила блок №3 от энергосистемы Украины для проведения планового ремонта.

«20 декабря в 00.00 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт», – говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3795 МВт. На энергоблоке №1 идут 86 сутки планового капитального ремонта.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», – отметили на АЭС.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

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