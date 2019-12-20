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Главная » Мир » Спорт
13:28 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг футбольных сборных

Сборная Украины попала на 24-ю строчку в рейтинге ФИФА, который был опубликован вчера, 19 декабря, на сайте организации.

В активе украинской команды на сегодняшний день 1537 очков.

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

24. Украина (1537)

38. Россия (1470)

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Тэги: ФИФА

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