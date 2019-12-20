ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг футбольных сборных

Сборная Украины попала на 24-ю строчку в рейтинге ФИФА, который был опубликован вчера, 19 декабря, на сайте организации.

В активе украинской команды на сегодняшний день 1537 очков.

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

…

24. Украина (1537)

38. Россия (1470)

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