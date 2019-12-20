ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг футбольных сборных
Сборная Украины попала на 24-ю строчку в рейтинге ФИФА, который был опубликован вчера, 19 декабря, на сайте организации.
В активе украинской команды на сегодняшний день 1537 очков.
Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)
…
24. Украина (1537)
38. Россия (1470)
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