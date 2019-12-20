«Газпром» готов заплатить Украине 3 млрд долларов

Выплата по решению Стокгольмского арбитража может состояться не деньгами и даже не газом, говорят источники.

Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательствам. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к «Газпрому» на 12 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой источники, близкие к переговорам.

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня (20 декабря. – Ред.) в Минске», – подтвердили источники российских СМИ.

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