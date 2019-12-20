Женщина обратилась к Зеленскому и сожгла авто

В сети появилось видео, на котором женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой решить вопрос с растаможкой «евроблях», после чего сожгла свой автомобиль.

Аналогичный поступок совершил председатель общественной организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич. В ноябре прошлого года он сжег свой автомобиль Land Rover, после того как Верховная Рада приняла законы о доступной растаможке без поправок, внесения которых требовали «евробляхеры».

«Мой поступок, это поступок безысходности и отчаянности. Владимир Александрович, и ваше окружение, обратите, пожалуйста, внимание на вопрос доступной растаможки. Ровно три дня мы стоим под стенами Верховной Рады, под Офисом президента и даже под вашим домом, обращая внимание на нашу проблему. Вы загнали нас в угол», – заявила женщина.

Она акцентировала внимание на том, что с 1 января 2020 года владельцы «евроблях» не смогут ни растаможить автомобили, ни пользоваться ими из-за огромных штрафов.

«Я не смогу передать этот автомобиль в зону АТО, я не смогу отдать этот автомобиль деткам в детские дома, я не смогу сделать с этим автомобилем ничего … Я приняла решение сделать то, что я сейчас сделаю. Данный автомобиль не принесет пользы никому и я не смогу им больше пользоваться. Услышьте нас…», – сказала она, после чего подожгла авто.

Как оказалось, это не единичный случай. Как сообщает Думская, возле пункта пропуска Кучурган в Одесской области участница движения АвтоЕвроСила в знак протеста подожгла свой нерастаможенный автомобиль и также и записала видеообращение к президенту.

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