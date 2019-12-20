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Главная » Мир » Наука и Техника
21:05 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые изучали секс с помощью МРТ

За свое исследование они получили Шнобелевскую премию — академики посмеялись над заявленной темой.

20 лет назад ученые из Нидерландов решили изучить с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ), что именно происходит с телом человека во время полового акта. За свое исследование они получили Шнобелевскую премию — академики посмеялись над заявленной темой.
Исследователи провели 13 экспериментов с участием 8 пар и 3 женщин без пары. Опыты длились около 45 минут. Снимки показали, что в миссионерской позе пенис партнера приобретает форму наподобие бумеранга. При сексуальном возбуждении матка женщины не увеличивается в размерах, как считали ученые прежде.

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Тэги: Шнобелевская премия, половой акт, мрт

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