Харви Вайнштейн склонял к сексу 16-летнюю модель из Польши

Новый иск подан против Харви Вайнштейна. Утверждается, что опальный кинопродюсер склонял к сексу 16-летнюю модель из Польши. Это произошло в 2002 году.

Жалоба была подана от имени пострадавшей, которую зовут Кая Сокола, в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Сокола, которая живет в Польше, утверждает, что в 2002 году, когда ей было 16 лет, она встретила Вайнштейна на одном мероприятии в Нью-Йорке. Спустя три дня Вайнштейн позвонил ей, пригласил на ланч. Она подумала, что это деловой обед, они будут обсуждать ее будущую карьеру. Но водитель отвез их на квартиру Вайнштейна. Там Вайнштейн пытался склонить девушку к сексу.

В жалобе говорится, что девушка пытался покинуть квартиру, но Вайнштейн закрыл дверь. Он настаивал, что то, что произошло, это «нормально».

Девушка утверждает, что страдает от депрессии, анорексии, испытывает трудности в поддержании здоровых отношений с мужчинами.

Как утверждает девушка, после этого инцидента она завершила модельную карьеру.

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