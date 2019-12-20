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19:35 20 Декабря 2019 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

Американского законодателя обвинили в заговоре против США

Член законодательного собрания штата Вашингтон Мэттью Ши обвиняется в участии “в акте терроризма против Соединенных Штатов”.

Согласно отчету, подготовленному для законодательного собрания штата Вашингтон, Мэтью Ши «участвовал в террористическом акте против Соединенных Штатов» и представляет “угрозу политического насилия”, сообщает CNN.

В отчете утверждается, что в документе, озаглавленном «Библейские основы войны», Ши «выступал за замену демократии в США теократией и убийство всех мужчин, которые не согласны с этим».

Как пишет Time, он также обучал молодых людей вести «священную войну», содействовал подготовке боевиков так называемого “Патриотического движения” для возможного вооруженного конфликта с правоохранительными органами.

Мэттью Ши придерживается крайних христианских, националистических и исламофобских взглядов.

Отчет был направлен федеральной прокуратуре и ФБР.

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Тэги: терроризм, США

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