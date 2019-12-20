Американского законодателя обвинили в заговоре против США
Член законодательного собрания штата Вашингтон Мэттью Ши обвиняется в участии “в акте терроризма против Соединенных Штатов”.
Согласно отчету, подготовленному для законодательного собрания штата Вашингтон, Мэтью Ши «участвовал в террористическом акте против Соединенных Штатов» и представляет “угрозу политического насилия”, сообщает CNN.
В отчете утверждается, что в документе, озаглавленном «Библейские основы войны», Ши «выступал за замену демократии в США теократией и убийство всех мужчин, которые не согласны с этим».
Как пишет Time, он также обучал молодых людей вести «священную войну», содействовал подготовке боевиков так называемого “Патриотического движения” для возможного вооруженного конфликта с правоохранительными органами.
Мэттью Ши придерживается крайних христианских, националистических и исламофобских взглядов.
Отчет был направлен федеральной прокуратуре и ФБР.
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Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него фургон, который был весь облеплен изображениями Трампа.
Об этом говорится в новом отчете Государственного департамента США о терроризме в странах мира. Иран в рекрутирует боевиков со всего региона в шиитские ополчения.