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Главная » Украина » Спорт
19:27 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Форварда «Динамо» подозревают в употреблении допинга

До конца расследования Динамо не может предоставить более детальную информацию.

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин подозревается в применении запрещенных препаратов. Как сообщает официальный сайт «бело-синих», 19 декабря клуб был уведомлен о возможном нарушении Бесединым антидопинговых правил УЕФА. Как сообщает пресс-служба киевлян, на данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются, сообщается на

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур.

В сети появилась информация, что Беседин мог провалить допинг-тест после матча со шведским «Мальме» в Лиге Европы.

В текущем сезоне Беседин провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах и забил восемь голов, все – в чемпионате Украины. Также один мяч Беседин забил в недавнем матче сборной Украины против Сербии в отборе на Евро-2020.

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Тэги: допинг, Динамо, Артем Беседин

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