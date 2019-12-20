НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
21:45 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США отпраздновали «День уродливых рождественских свитеров»

На Рождество в США принято носить особенную категорию зимней одежды – «Уродские рождественские свитеры». Этот тренд родился в 1980 годах.

В третью пятницу декабря американцы отмечают «День уродливого рождественского свитера».

Этот праздник предполагает строгий дресс-код – весь день, вне зависимости от обстоятельств, участвующие в нем должны ходить в нелепом свитере.

С каждым годом в США все более популярными становятся вечеринки, на которые некрасивый рождественский свитер является “входным билетом”. Каждый приглашенный является в самом уродливом или странном свитере, который только сумел найти, и не снимает его весь вечер.

И, конечно, на этих вечеринках, которые устраивают даже крупные компании, проводятся конкурсы “на самый страшный свитер”. Победитель чаще всего получает “самую страшную” игрушку или конфету.

Источник:
Тэги: Рождество, праздники, свитер

Новости по теме

Папа Франциск поздравил восточных христиан с Рождеством Христовым

Папа Франциск пожелал «мира и добра» католикам христианского Востока и православным христианам, которые 7 января отмечают Рождество Христово …

Почему Рождество одни празднуют 25 декабря, а другие 7 января?

Христиане, которые празднуют Рождество 25 декабря используют современный — Григорианский календарь. Другие же вспоминают о рождении Спасителя также 25 декабря, но уже по Юлианскому календарю, и эта дата в ХХ и ХХI веках приходится на 7 января.

Поздравление с Рождеством в американском самолете вызвало скандал

«Счастливого Рождества», – поприветствовала стюардесса. Этого оказалось достаточно, чтобы пассажир Американских авиалиний вышел из себя и набросился на экипаж с ругательствами …

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы