В США отпраздновали «День уродливых рождественских свитеров»

На Рождество в США принято носить особенную категорию зимней одежды – «Уродские рождественские свитеры». Этот тренд родился в 1980 годах.

В третью пятницу декабря американцы отмечают «День уродливого рождественского свитера».

Этот праздник предполагает строгий дресс-код – весь день, вне зависимости от обстоятельств, участвующие в нем должны ходить в нелепом свитере.

С каждым годом в США все более популярными становятся вечеринки, на которые некрасивый рождественский свитер является “входным билетом”. Каждый приглашенный является в самом уродливом или странном свитере, который только сумел найти, и не снимает его весь вечер.

И, конечно, на этих вечеринках, которые устраивают даже крупные компании, проводятся конкурсы “на самый страшный свитер”. Победитель чаще всего получает “самую страшную” игрушку или конфету.

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