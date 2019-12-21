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Главная » Мир » Общество
19:23 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РФ в ООН заблокировала гумпомощь Сирии

Россия в ООН заблокировала поставки международной помощи Сирии через границу с Турцией и Ираком.

Российская Федерация наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий поставки международной помощи Сирии через границу с Турцией и Ираком.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

Резолюция, подготовленная Германией, Бельгией и Кувейтом, дала бы возможность осуществлять трансграничные поставки гуманитарной помощи в течение следующего года из двух пунктов в Турции и одного – в Ираке.

Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заблокировала это предложение вместе с Китаем.

«Я шокирована и глубоко разочарована результатами сегодняшнего заседания», – заявила журналистам после заседания Совбеза постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.

Она назвала позицию России и Китая «бездумной, безответственной и жестокой». И при этом добавила, что «нет администрации, более сильной, чем администрация Трампа, которая всегда будет помогать людям в Сирии, пока они будут в этом нуждаться».

По словам Крафт, Совбез продолжит до 10 января работу над разрешением гуманитарного кризиса в Сирии.

Ранее помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что без трансграничной гуманитарной операции миллионы сирийцев останутся без помощи.

«Это обусловит резкий рост голода и болезней, что приведет к гибели, страданиям и миграции – в том числе за границу – людей, уже переживших невероятную трагедию из-за конфликта, который длится почти девять лет».

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Тэги: гумпомощь

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