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Главная » Украина » Экономика
20:08 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гривна в 2019 году сильнее всех валют мира подорожала относительно доллара США

На втором месте в рейтинге – российский рубль.

Украинская гривна в 2019 году выросла на 19% в отношении к доллару США, возглавив соответствующий рейтинг валют. Об этом сообщает Bloomberg.

На втором месте в рейтинге – российский рубль. Его курс относительно доллара вырос на 12%.

Также в начале рейтинга – египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

Отмечается, что крепкая гривна способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, ведь стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

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Тэги: доллар

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