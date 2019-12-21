Гривна в 2019 году сильнее всех валют мира подорожала относительно доллара США
На втором месте в рейтинге – российский рубль.
Украинская гривна в 2019 году выросла на 19% в отношении к доллару США, возглавив соответствующий рейтинг валют. Об этом сообщает Bloomberg.
На втором месте в рейтинге – российский рубль. Его курс относительно доллара вырос на 12%.
Также в начале рейтинга – египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.
Отмечается, что крепкая гривна способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, ведь стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.
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