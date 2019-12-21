Стали известны условия нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией

Контракт будет подписан сроком на 5 лет и с возможностью продления, общие объемы транзита до 2024 года составят 225 млрд кубометров газа, а тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

Украина и Россия договорились, что новый контракт на транзит газа будет подписан до Нового года сроком на 5 лет и с возможностью продления после 2024 года. Об этом «Українським Новинам» сообщил источник, осведомленный с результатами переговоров, которые прошли в Минске.

По условиям контракта, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров газа. А тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

Кроме того, стороны договорились, что Россия заплатит Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.

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