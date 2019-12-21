В Киев привезли 150 тонн снега для снежного фестиваля

Это довольно редкий турнир такого уровня в Украине.

Отсутствие снега и круто плюсовая температура в конце декабря едва не сорвали запланированный в столице снежный фестиваль.Но снег в городе увидеть можно.

Выручили спонсоры: из Карпат в Киев доставлены 150 тонн снега, и горка, на которой показывают свое мастерство участники Дабл Трипл Snow Fest и участники с соревнований профессиональных сноубордистов и лыжников, была обустроена в рекордно короткие сроки, не успев растаять.

Это довольно редкий турнир такого уровня в Украине, да еще и в историческом центре Киева. Высота горки достигает пятиэтажного дома, а длина – половины футбольного поля.

В субботу локация стала местом показа мастерства участников на небольшом трамплине. А в воскресенье, 21 декабря, горка станет местом проведения международных соревнований из более чем 70 райдерами из восьми стран, в частности, Польши, Австрии, Германии, Беларуси, Словакии и других. Среди них – опытные украинские спортсмены, участники Олимпиады и чемпионатов мира.

Не оходится без концертов и прочего веселья.

Событие проводится в рамках программы «Громадський бюджет», так что все события доступны любому зрителю бесплатно, подчеркнул глава Шевченковского райсовета Киева Олег Гаряга на своей странице в Facebook, где показал, как покрывали горку снегом.

Около 40% украинцев самыми любимыми праздниками считают Новый год и Рождество, говорится в соцопросе группы «Рейтинг». Еще 7% опрошенных заявили, что больше всего любят День Святого Николая, 3% – старый Новый год. При этом количество тех, кто считает любимым праздником Новый год уменьшилось с 49% в 2011 году до 43% в 2019.

Больше всего Новый год любят на юге, востоке и в центре Украины, а на западе большинство украинцев отдают предпочтение Рождеству. Более благосклонны к Новому году мужчины, жители городов и молодежь. Соответственно Рождество больше любят в селах, респонденты старшего возраста и женщины.

Почти 80% украинцев планируют нарядить дома елку, из которых 40% – живую, а 39% – искусственную. Вообще не будут ставить елку 11% опрошенных украинцев, они ограничатся новогодней композицией. Столько же респондентов будут встречать Новый год и без елки, и без композиций.

Больше всего сторонников живой новогодней елки живет на юге и востоке Украины – 44% и 42% соответственно. В центральной части Украины живой елке отдают предпочтение 40% опрошенных. А на Западе больше склонны ставить искусственную елку – 45%. В общем тех, кто собирается ставить елку больше среди обеспеченных и молодежи.

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