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Главная » Мир » Экономика
08:50 21 Декабря 2019 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Швейцарцы из-за санкций США отказались строить «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas из-за угрозы санкций США приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2».

«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостанавливает свою деятельность на «Северном потоке-2», − указано в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что компания ожидает дальнейших разъяснений от руководства США.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Тем самым закон вступил в силу. Штрафные меры заложены в новом оборонном бюджете США на 2020 год, который Трамп подписал в субботу, 21 декабря.

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Тэги: санкции, Швейцария, Северный поток 2

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