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Главная » Мир » Политика
09:01 21 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Палата общин британского парламента одобрила закон о Brexit

За документ по Brexit проголосовало 358 парламентариев, против — 234. На данный момент законопроект проходит дальнейшую проверку в парламенте.

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Об этом 20 декабря сообщило ВВС.

358 депутатов поддержали план премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit, а 234 – проголосовали против. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призывал своих депутатов голосовать против проекта закона, утверждая, что есть лучший способ покинуть ЕС.

На данный момент законопроект проходит дальнейшую проверку в парламенте. Дебаты по плану выхода из ЕС пройдут 7-го, 8-го и 9 января, когда парламентарии вернутся после рождественских каникул.

Как пишет ВВС, правительство заявило, что примет закон до 31 января.

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Тэги: Великобритания, парламент, жесткий Brexit

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