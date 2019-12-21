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Главная » Мир » Религия
09:13 21 Декабря 2019 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В бундесвере будут служить военные раввины

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава Центрального совета евреев Йозеф Шустер подписали в Берлине соответствующий государственный договор.

Крамп-Карренбауэр отметила, что подписанный документ является «мощным сигналом для наших еврейских солдат».

Согласно планам, первые военные раввины поступят на службу в бундесвер уже в течение 2020 года. Они будут заниматься духовным окормлением немецких солдат иудейского вероисповедания в Германии и за рубежом. В бундесвере насчитывается около 300 таких военнослужащих. В среднесрочной перспективе планируется привлечь до 10 военных раввинов.

Крупные христианские церкви в Германии уже много лет обеспечивают вооруженные силы военными священниками. Министерство обороны ФРГ также планируется привлечь в бундесвер и мусульманских священнослужителей. Пока неясно, как именно это будет организовано. Число немецких солдат, исповедующих ислам, оценивается в 3 тысячи человек.

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Тэги: Германия, армия, раввины

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