В церквях РПЦ разрешили читать Евангелие на русском языке
Об этом глава патриарх Кирилл заявил на епархиальном собрании Москвы. Хотя церковнославянский язык всегда был одной из основополагающих традиций Русской православной церкви.
Наиболее сложные для понимания тексты, а также четыре Евангелия, которые по уставу читаются целиком в неделю перед Пасхой и даже в течение всего Великого поста, могут звучать на русском языке.
«При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой», – приводит ТАСС слова Кирилла.
«Главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам приумножить в себе любовь к богослужению», – сказал глава РПЦ.
Перевод Библии на русский язык, благословленный Синодом, был впервые издан еще в 1876 году. Он предназначался для домашнего чтения.
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