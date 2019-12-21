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Главная » Украина » Общество
12:16 21 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стало известно, сколько алиментов заплатили украинцы в 2019 году

Неплательщиков алиментов обязали к выплатам общей суммой на 6,4 млрд гривен.

С начала 2019 года неплательщиков алиментов обязали к оплате 6,4 млрд гривен (или более 278, 26 тысяч долларов). Денежные выплаты получили 461,5 детей.

Об этом сообщает 112 канал со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что показатели на конец 2019 года превышают прошлогодние показатели на 2,1 млрд гривен.

Что представляет собой процесс взыскания алиментов и почему есть сложности с выплатами?

Дело в том, что соответствующее решение относительно алиментов выносится в другом порядке, так как это отдельная категория решений.

Выполнение решения также отличается от обычногл принятого судом, поскольку алименты относятся к периодическим выплатам.

Таким образом, исполнение решения заканчивается после достижения ребенком 18-летнего возраста. В отдельных случаях продливается до 23 лет, если ребенок продолжает школьное образование в высшем учебном заведении, что включено в нормы Семейного кодекса.

Главная сложность заключается в том, что алименты не могут быть для всех определенной фиксированной суммой, которую могут взыскать сотрудники государственной исполнительнйо службы.

Как итог, должника обязывают к оплате той суммы, которую назовет суд, руководствуясь нормами Семейного кодекса Украины.

Источник:
Тэги: алименты

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