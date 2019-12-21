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Главная » Мир » Наука и Техника
13:18 21 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Археологи нашли секретный склеп Ватикана: католическая церковь скрывает от мира немыслимое

Склеп длительное время скрывался от чужих глаз.

В итальянском городе Рим археологи случайным образом нашли секретный склеп Ватикана. По мнению специалистов, эта уникальная находка даст возможность узнать самые сокровенные страницы истории католической церкви.

Сейчас ученые изучают сделанное открытие, так как на данный момент о нем известно крайне мало информации.

Было предположение, что расположение подземной базилики ниже уровня моря можно объяснить нарастанием культурного слоя, но полученые в результате исследования данные дали понять, что это было подобие склепа, который длительное время скрывался от чужих глаз.

Так, в строении прямоугольной формы находится много интересного. Изначально склеп предназначался только для католиков, но он также таит в себе уникальные образы Медеи, Зевса и Пана. Сегодня ученые продолжают исследовать подземную базилику.

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Тэги: Археологи

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