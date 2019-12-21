Американца посадили на 15 лет за сожженный флаг ЛГБТ
30-летний Адольфо Мартинес устроил сожжение флага летом этого года в городе Эймс в штате Айова. Он признался, что он похитил флаг из ненависти к геям.
Его признали виновным в преступлении по мотивам ненависти, а также в неосторожном обращении с огнем и рецидивизме. С учетом двух последних статей, Мартинесу предстоит провести в тюрьме 16 лет.
Как сообщает полиция, инцидент произошел около полуночи в клубе Dangerous Curves, посетители которого жаловались на угрозы со стороны мужчины. Когда к заведению подъехали стражи порядка, возмутителя спокойствия уже выставили за дверь клуба.
После этого Мартинес отправился в местную Объединённую церковь Христа и унес оттуда флаг. Затем он вернулся к клубу и поджег флаг на улице, используя воспламеняющуюся жидкость.
Он также угрожал поджечь местный бар.
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