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Главная » Украина » Экономика
14:24 21 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия выплатит долг Украине наличными

Российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передают украинские СМИ.

Как он отметил, предварительного соглашения удалось достичь на переговорах о транзите газа, которые состоялись в Минске, где также присутствовал и он.

Он считает, что Украина получит транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража.

Он также уточнил, что российский «Газпром» будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

Более подробно об этих договоренностях относительно газа пойдет речь во время пресс-брифинга в Офисе президента, который предварительно запланирован на 21 декабря.

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Тэги: долг

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