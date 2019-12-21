Россия выплатит долг Украине наличными

Как он отметил, предварительного соглашения удалось достичь на переговорах о транзите газа, которые состоялись в Минске, где также присутствовал и он.

Он считает, что Украина получит транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража.

Он также уточнил, что российский «Газпром» будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

Более подробно об этих договоренностях относительно газа пойдет речь во время пресс-брифинга в Офисе президента, который предварительно запланирован на 21 декабря.