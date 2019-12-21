«Слуги народа» в компании Зеленского отгуляли новогодний корпоратив

Корпоратив «Слуги народа» проходил в одном из самых дорогих заведений Киева.

В пятницу, 20 декабря, прошла новогодняя вечеринка партии «Слуга народа», на которой присутствовали также президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан, передает «Украинская правда».

Вечеринка прошла в одном из самых дорогих ночных клубов Киева Chi в КВЦ «Парковый» на Парковой дороге, 16 (бывший вертолетная площадка Януковича).

Гостей на корпоратив пропускаю только по спискам. Посетили мероприятие также помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Алексей Гончарук, а также министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

Ведущей на корпоративе была Катя Осадчая. Гостей также развлекали Тина Кароль и Jerry Heil.

По словам одного из народных депутатов, Владимир Зеленский произнес тост.

«Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий – крысы, но давайте оставаться людьми», – рассказывает он.

«Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками», – отметил нардеп.

Также новогоднее обращение к гостям записали актеры «95 Квартала».

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