Ученые обнаружили последнюю стоянку прямоходящих предков человека

Международная исследовательская группа обнаружила самое позднее поселение вида Homo erectus.

Ученые нашли позднюю стоянку наших прямых предков — Homo erectus. Данный вид существовал более 100 тыс. лет назад, отличался прямохождением и исчез загадочным образом, информирует enovosty.com/news.

Было установлено, что этот вид разбил одно из своих последних поселений на острове Ява в районе Нгандонг. Доказательством этому послужил анализ костей с этого региона.

Археологи установили, что последние Homo erectus жили на Яве 108 – 117 тыс. лет назад. До сих пор никто не находил более поздних свидетельств существования этого вида на планете.

Справка.

Ученые считают, что прямоходящий человек Homo erectus заселился на остров Ява приблизительно 1,6 млн лет назад. 130 тыс. лет назад планету постигло большое изменения климата. Существуют предположения, что данный вид не смог приспособиться к новой погоде. Открытая местность покрылась тропическими лесами.

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