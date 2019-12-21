В Берлине возмущены санкциями США против «Северного потока-2»

Правительство ФРГ сожалеет в связи со вступлением в силу санкций США против газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

«Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что ограничительные меры направлены против немецких и европейских предприятий. Берлин счел действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

Объем бюджета составляет $738 млрд. Документ, среди прочего, включает в себя санкции в отношении операторов проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

За несколько часов до принятия оборонного бюджета один из подрядчиков «Газпрома», трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ на газопроводе из-за американских санкций.

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