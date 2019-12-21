Путин прочел главам государств СНГ лекцию по истории
Глава Российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны.
В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ.
В саммите приняли участие Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент республики Беларусь Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Республики Молдова Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Глава Российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.
С полным текстом выступления президента РФ можно ознакомиться здесь.
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