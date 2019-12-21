Луиш Фигу заявил, что не был любовником Гвардиолы
Экс-футболист «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу опроверг слухи о романтических отношениях с одноклубником – Хосепом Гвардиолой.
«Гвардиола был мне отличным другом, он очень-очень мне помогал. Да, мы были соседями по комнате, но ничего большего между нами не было. Мне нравятся женщины», – цитирует португальца AS.
В составе «Барселоны» Гвардиола выступал с 1990 по 2001 год, а Фигу – с 1995 по 2000 год.
Гвардиола в настоящее время возглавляет «Манчестер Сити», тогда как 47-летний Фигу работает в структуре миланского «Интера», в составе которого выступал в 2005-2009 годах.
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