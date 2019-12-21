Надаль стал теннисистом года по версии ATP
В минувшем сезоне 33-летний испанец выиграл четыре турнира.
Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP объявила обладателей ежегодных наград организации в различных номинациях.
Лучшим игроком года стал испанец Рафаэль Надаль. Теннисист закончил год на первой строчке мирового рейтинга.
В минувшем сезоне 33-летний испанец выиграл Ролан Гаррос (Франция) и Открытый чемпионат США. Кроме того, Надаль был лучшим на турнирах ATP в Риме (Италия) и Монреале (Канада).
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP по итогам 2019 года.
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль победил Даниила Медведева из России.
В 12-й за карьеру он стал победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале «Ролан Гаррос» австрийца Доминика Тима.