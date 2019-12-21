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Главная » Мир » Спорт
20:54 21 Декабря 2019 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Надаль стал теннисистом года по версии ATP

В минувшем сезоне 33-летний испанец выиграл четыре турнира.

Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP объявила обладателей ежегодных наград организации в различных номинациях.
Лучшим игроком года стал испанец Рафаэль Надаль. Теннисист закончил год на первой строчке мирового рейтинга.
В минувшем сезоне 33-летний испанец выиграл Ролан Гаррос (Франция) и Открытый чемпионат США. Кроме того, Надаль был лучшим на турнирах ATP в Риме (Италия) и Монреале (Канада).

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Тэги: Рафаэль Надаль, Теннисисты-профессионалы

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