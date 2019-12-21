Почти 2 тысячи летучих мышей нашёл на балконе житель Львова

Рукокрылые искали место для зимовки и решили, что на балконе многоэтажки им будет хорошо.

В центре Львова в одном из многоэтажных жилых домов хозяева на своем балконе обнаружили около 1700 летучих мышей, которые решили именно здесь переждать холодное время.

Отловом мышей занимался старший научный сотрудник Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башта. Он давно изучает летучих мышей и часто откликается на просьбы львовян выловить этих животных, если они решают поселиться у кого на чердаке или на балконе.По словам Башты, 1700 мышей – это рекорд как минимум для Украины. Отлов продолжался несколько часов — приходилось каждую мышь класть в коробку.

Поскольку во Львове еще достаточно тепло, то летучих мышей выпустили искать себе новое место для зимовки. Есть надежда, что на этот раз они разделятся на более мелкие группы, а не будут искать укрытия единым семейством.

Тэги: Львов, Летучие мыши, Институт экологии Карпат