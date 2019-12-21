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Главная » Мир » Происшествия
21:21 21 Декабря 2019 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В Карибском море столкнулись два круизных лайнера

Один пытался пришвартоваться у мексиканского острова Косумель, а другой подошел слишком близко.

В районе острова Косумель в Карибском море столкнулись два круизных лайнера — Carnival Glory и Carnival Legend. Компания, владеющая обоими кораблями, сообщила, что пока только изучает повреждения, но пока у нее нет оснований сомневаться в мореходности лайнеров. Шесть пассажиров Carnival Glory получили легкие травмы.

Как объяснили в компании, Carnival Glory пыталась пришвартоваться и задела Carnival Legend, которая уже стояла в порту. По рассказу одного из пассажиров, после столкновения капитан Glory объяснил неудачу при совершении маневра сильным ветром и плохими погодными условиями.

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Тэги: карибское море, Круизные лайнеры

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