Майк Тайсон хотел подраться с гориллой в зоопарке

Легендарный боксёр в молодости хотел восстановить справедливость в мире зверей.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой категории Майк Тайсон рассказал забавную историю из своей молодости. Оказывается, как-то «Железный Майк» хотел подраться с обезьяной, пишет британское издание The Sun.

Бывший боксер поведал, что дело было в зоопарке:

«Это было в конце восьмидесятых годов. Мы прогуливались по зоопарку и увидели огромную серебристую гориллу, которая запугивала других животных. Даже другие гориллы, которые были рядом, вели себя запуганно. Я предложил сопровождающему 10 тысяч долларов, чтобы мне разрешили подраться с серебристой гориллой. К сожалению, работники зоопарка не согласились на сделку».

Сейчас 53-летний Тайсон ведет более спокойный образ жизни, исповедует ислам и является веганом. Женат третьим браком, отец восьми детей. Профессиональную карьеру начал в 1985-м году, завершил 20 лет спустя. Последний бой на профессиональном уровне боксер провел в 2005 году. Тогда Тайсон уступил малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду техническим нокаутом.

Тэги: зоопарк, майк тайсон