В Минске на акцию за интеграцию с Россией никто не пришел

Один из организаторов акции заявил, что акция не состоялась, потому что организаторы якобы не успели подать необходимое заявление.

Акция должна была начаться в 12:00, 21 декабря, но к этому времени на площади были только журналисты, сообщает белорусская редакция Радио Свободы.

Издание отмечает, что еще 11 декабря в администрацию президента направили обращение от имени руководителей «левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет Единство».

Авторы просили разрешения провести на Октябрьской площади в Минске акцию в поддержку интеграции с Россией. Один из подписантов заявки является организатор акций Бессмертный полк в Минске Валерий Драко. Он пообещал, что организаторы распространят заявление с объяснением ситуации. По телефону он сообщил журналисту издания, что акция не состоится, так как организаторы якобы не успели подать заявление в исполком.

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