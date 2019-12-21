В Минске на акцию за интеграцию с Россией никто не пришел
Один из организаторов акции заявил, что акция не состоялась, потому что организаторы якобы не успели подать необходимое заявление.
Акция должна была начаться в 12:00, 21 декабря, но к этому времени на площади были только журналисты, сообщает белорусская редакция Радио Свободы.
Издание отмечает, что еще 11 декабря в администрацию президента направили обращение от имени руководителей «левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет Единство».
Авторы просили разрешения провести на Октябрьской площади в Минске акцию в поддержку интеграции с Россией. Один из подписантов заявки является организатор акций Бессмертный полк в Минске Валерий Драко. Он пообещал, что организаторы распространят заявление с объяснением ситуации. По телефону он сообщил журналисту издания, что акция не состоится, так как организаторы якобы не успели подать заявление в исполком.
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