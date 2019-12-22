НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
17:11 22 Декабря 2019 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Учительница в Испании пришла на урок в купальнике

В Испании учительница показала строение тела человека на себе с помощью анатомического купального костюма.

Вероника Дуке, учительница из Вальядолида (Испания), нашла способ заинтересовать школьников анатомией. На урок естествознания к третьеклассникам она пришла в необычном костюме, на котором изображены мышцы и внутренние органы человека.
По словам учительницы, костюм она нашла случайно на AliExpress, в разделе «купальники». «Детям сложно представить трехмерные объекты, даже когда они встречают их на видео и в книгах», — говорит Дуке. Поэтому ей пришла в голову идея показать строение тела человека на себе.

Учительница пришла на урок в белом халате, а под ним был «анатомический» костюм. Дети закричали от неожиданности. Вероника не первый раз приходит в школу в необычном наряде. На уроках истории она преображалась в средневековую женщину, в жительницу Древней Греции, египтянку, пирата.

Источник:
Тэги: Вероника Дуке, Испанская учительница, Урок анатомии

Новости по теме

В Минске на акцию за интеграцию с Россией никто не пришел

Один из организаторов акции заявил, что акция не состоялась, потому что организаторы якобы не успели подать необходимое заявление.

Майк Тайсон хотел подраться с гориллой в зоопарке

Легендарный боксёр в молодости хотел восстановить справедливость в мире зверей.

В Карибском море столкнулись два круизных лайнера

Один пытался пришвартоваться у мексиканского острова Косумель, а другой подошел слишком близко.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы