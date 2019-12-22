Учительница в Испании пришла на урок в купальнике

В Испании учительница показала строение тела человека на себе с помощью анатомического купального костюма.

Вероника Дуке, учительница из Вальядолида (Испания), нашла способ заинтересовать школьников анатомией. На урок естествознания к третьеклассникам она пришла в необычном костюме, на котором изображены мышцы и внутренние органы человека.

По словам учительницы, костюм она нашла случайно на AliExpress, в разделе «купальники». «Детям сложно представить трехмерные объекты, даже когда они встречают их на видео и в книгах», — говорит Дуке. Поэтому ей пришла в голову идея показать строение тела человека на себе.

Учительница пришла на урок в белом халате, а под ним был «анатомический» костюм. Дети закричали от неожиданности. Вероника не первый раз приходит в школу в необычном наряде. На уроках истории она преображалась в средневековую женщину, в жительницу Древней Греции, египтянку, пирата.

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