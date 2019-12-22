В Украине резко подорожала новогодняя фруктовая корзина

В этом году новогодняя фруктовая корзина обойдется на 10% дороже.

Аналитики оптового рынка «Шувар» отмечают, что в 2019 году новогодняя фруктовая корзина обойдется украинцам почти на 10% дороже, чем в прошлом году.

Об этом сообщает UBR.

«Увеличение стоимости фруктовой корзины в основном связано с ростом цен на яблоки и груши. Подорожание этих фруктов не удалось компенсировать проседанием цены на виноград», – сообщила руководитель аналитического департамента Татьяна Гетьман.

Эксперт также отметила, что цены на экзотические фрукты и цитрусовые почти не изменились, хотя в связи с укреплением курса гривны ожидалось снижение цен на некоторые товары.

Кроме того, рост курса национальной валюты не смог повлиять на рост цен на некоторые привозные фрукты. Стоимость некоторых позиций выросла на 2-5%.

Больше всего выросла цена на яблоки. Эти фрукты за год подорожали в 1,7-2 раза. На втором месте по подорожанию оказались груши – в 1,5 раза. В то же время цены на столовый виноград снизились на 20-30%.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, во сколько в этом году украинцам обойдется традиционный новогодний салат Оливье.

Тэги: фруктовая корзина