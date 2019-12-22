Археологи нашли древнейшую рукотворную дамбу

В Средиземном море у берегов Израиля международная команда археологов обнаружила необычную конструкцию — рукотворную морскую дамбу.

Как пишет The Times of Israel, на сегодня это самое древнее из подобных сооружений.

Дамбу, судя по всему, построили жители поселения Тель-Хрейц, которому около семи тысяч лет. Сейчас это место затоплено, однако в эпоху неолита там находилось несколько населенных пунктов и дамба длиной около 100 метров.

Ученые предполагают, что из-за таяния ледников поселения начало понемногу затапливать, поэтому жители и принялись за строительство дамбы.

Исследователи рассказали, что сооружение построено из огромных валунов, вес которых от 200 килограммов до одной тонны. Материал строители брали из русла реки, находящейся тогда примерно в двух километрах от поселения.

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