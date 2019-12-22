Эксперты назвали самый комфортный город Украины
Такая оценка получена, в частности, за социальное жилье, транспорт европейского образца, и качественное питание в школах.
Винницу в пятый раз признали самым комфортным городом для жизни в Украине. Такая оценка получена в результате Всеукраинского муниципального исследования.
В городе строят социальное жилье, выпускают общественный транспорт европейского образца, а в школах дети получают достойное питание.
Каждый год появляются новые скверы, парки, капитально ремонтируют дороги и тротуары. Жители говорят, что живут в городе улыбающихся людей.
Переселенцы, многодетные семьи, молодые семьи и участники боевых действий на востоке Украины могут купить себе бюджетную, уютную квартиру в опрятном доме. Винница – одна из немногих в Украине, где возводят муниципальное жилье.
За 16 тысяч долларов двухкомнатную квартиру купила семья Олега Ткачика. Говорят: дешевле жилья в городе не найти.
«Стены оштукатурены уже, котел, автономное отопление полностью, двери, окна, то есть очень, очень выгодно», – говорит житель муниципального дома Олег Ткачик.
Муниципальное жилье в Виннице строят уже 10 лет. Чтобы приобрести квартиру – нужно внести лишь 30% от ее стоимости.
«Далее уже на протяжении строительства дома нужно вносить дополнительно 70%. Если говорить о первичном рынке, то цена в районе 16,5-17 тыс. грн. за квадратный метр. В домах по программе муниципального жилья стоимость сегодня в районе 12 тыс. грн.», – говорит директор департамента экономики и инвестиций Винницкого городского совета Виталий Погосян.
«Сегодня» побывали в школе, сделанной по новым стандартам. В классах – непринужденная атмосфера и яркая мебель. Меню в столовой – как в ресторане.
«Картофель жареный, картофель-пюре, отбивные, мясо с сыром запеченное, паэлья и наггетсы. Бургеры также у нас есть», – рассказывает заведующая производством в школьной столовой Наталья Колесник.
«Очень вкусный гуляш, борщ», – говорит одна из учениц школы.
Отдельная гордость школы – система фильтрации воды, состоящая из девяти уровней.
«Есть даже фильтр, который отвечает за то, чтобы вода была приятная на вкус, он обогащает воду различными минеральными веществами», – объясняет директор Винницкой школы №25 Елена Нечипорук.
В городе – широкие тротуары, велодорожки и минимум выбоин и трещин на дорогах. Водители довольны.
«Дороги делаются, все прекрасно», – говорит «Сегодня» один из винницких водителей.
А еще в Виннице собирают трамваи. На каждой остановке – расписание движения. Город – единственный в Украине, где вскоре электронный билет будет действовать во всем общественном транспорте, даже – в маршрутках.
«Сегодня есть возможность людям рассчитаться и банковской карточкой, и смартфонами и, соответственно, «карточкой винничанина», – рассказывает директор Винницкой транспортной компании Михаил Луценко.
В Виннице появляются новые скверы, парки и зоны отдыха. Ландшафт изысканный, иногда даже помпезный. Чтобы Винницу в пятый раз признали самой комфортной для жизни, пришлось приложить немало усилий, рассказывают в мэрии.
«Эта команда работает уже в городе с 2006 года. И фактически лидером этой команды был тогда городской голова Владимир Гройсман, и когда мы все вместе сформировали стратегию развития города Винницы до 2020 года. Поддержка территориальной общины дает нам такой результат, что касается признания комфортности города Винницы, пять лет подряд», – заявляет мэр Винницы Сергей Моргунов.
Второе место по комфортности разделили Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий и Харьков. Но в горсовете Винницы уверяют, что сдавать позиции лидера город не собирается. Обещают: в следующем году будут новые достижения.
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