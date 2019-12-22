«Ливерпуль» выиграл Клубный чемпионат мира

В столице Катара в финале Клубного чемпионата мира сошлись победители европейской Лиги чемпионов и южноамериканского Кубка Либертадорес.

В основное время английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго» не смогли забить – 0:0.

Всё решил единственный гол форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, забитый бразильцем на 99-й минуте матча – 1:0.

Отметим, что до матча в Катаре никогда еще в своей истории «Ливерпуль» не выигрывал ни Межконтинентальный кубок, ни Клубный чемпионат мира.

Причем, в 1981 году англичане играли в финале Межконтинентального кубка, однако тот матч «красные» проиграли (0:3), и соперником «Ливерпуля» тогда был как раз «Фламенго».

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