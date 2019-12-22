«Ливерпуль» выиграл Клубный чемпионат мира
В столице Катара в финале Клубного чемпионата мира сошлись победители европейской Лиги чемпионов и южноамериканского Кубка Либертадорес.
В основное время английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго» не смогли забить – 0:0.
Всё решил единственный гол форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, забитый бразильцем на 99-й минуте матча – 1:0.
Отметим, что до матча в Катаре никогда еще в своей истории «Ливерпуль» не выигрывал ни Межконтинентальный кубок, ни Клубный чемпионат мира.
Причем, в 1981 году англичане играли в финале Межконтинентального кубка, однако тот матч «красные» проиграли (0:3), и соперником «Ливерпуля» тогда был как раз «Фламенго».
Новости по теме
«Ливерпуль» могут исключить из Кубка Английской Лиги после победы в третьем раунде над клубом «МК Донс». Об этом сообщает Metro.
Английский «Ливерпуль» на выезде проиграл итальянскому «Наполи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матчем «Ливерпуль» – «Норвич» стартовала Английская премьер-лига. Мерсисайдцы на «Энфилде» уверенно добились крупной победы