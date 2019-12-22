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08:34 22 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сдавшаяся украинским властям танкистка ДНР получила условный срок

Павлоградский суд приговорил Светлану Дрюк (позывной Ветерок) к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Она признана виновной по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса за участие в террористическом формировании в 2014-2018 годах. В этот период она принимала участие в войне против Украины, пройдя путь от санитарки до заместителя начальника штаба танкового батальона «11-го Дунайско-Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения ДНР».

Террористическая деятельность Дрюк закончилась 30 декабря 2018 года, а уже в мае 2019 года она подписала с украинским прокурором соглашение о признании вины.

В ходе досудебного расследования обвиняемая выдала более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовавших в войне против Украины, а также рассказала о поставках боевой техники с территории РФ.

Напомним, что Дрюк вывезли из Донецкой области сотрудники украинской контрразведки после того, как осенью 2018 года в районе Чистяково (бывший Торез) из-за взрыва были уничтожены восемь танков Т-72.

В России о ней сняли фильм «Ополченочка».

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Тэги: суд, условный срок, ДНР, танкисты

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