В России вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе
Пожар начался в трехэтажном производственном здании завода «УфаНефтехим», огонь распространился на территории в 1600 квадратных метров.
В региональном МЧС утверждают, что угрозы для населения нет, эвакуация не проводилась. С огнем борются 75 человек и 21 единица техники. На место происшествия направлен пожарный поезд.
По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Существует угроза распространения на другие производственные здания.
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