НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
08:45 22 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе

Пожар начался в трехэтажном производственном здании завода «УфаНефтехим», огонь распространился на территории в 1600 квадратных метров.

В региональном МЧС утверждают, что угрозы для населения нет, эвакуация не проводилась. С огнем борются 75 человек и 21 единица техники. На место происшествия направлен пожарный поезд.

По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Существует угроза распространения на другие производственные здания.

Источник:
Тэги: Россия, пожар, завод

Новости по теме

Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 8 тыс. гектаров

Площадь лесных пожаров в России увеличилась за прошедшие сутки на 7 969 гектаров.

Дым горящей России достиг территории США и Канады

Дым от лесных пожаров в российской Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады.

Стали известны причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

Когда в Кемерово в марте началась оттепель, то с протекающей крыши стала капать вода. Она стала заливаться в плафоны, которые стали периодически гаснуть.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы