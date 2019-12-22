В России вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе

Пожар начался в трехэтажном производственном здании завода «УфаНефтехим», огонь распространился на территории в 1600 квадратных метров.

В региональном МЧС утверждают, что угрозы для населения нет, эвакуация не проводилась. С огнем борются 75 человек и 21 единица техники. На место происшествия направлен пожарный поезд.

По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Существует угроза распространения на другие производственные здания.

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