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Главная » Мир » Политика
12:23 22 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп интересовался вопросом предоставления военной помощи Украине еще за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Bloomberg.

Департамент по управлению и бюджету по просьбе Трампа сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.

Издание отмечает, что военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.

Источник:
Тэги: США, Владимир Зеленский

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