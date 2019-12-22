США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа
Президент США Дональд Трамп интересовался вопросом предоставления военной помощи Украине еще за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Об этом пишет Bloomberg.
Департамент по управлению и бюджету по просьбе Трампа сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.
Издание отмечает, что военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.
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Об этом в Вашингтоне заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
Владимир Зеленский заявил, что во время нормандской встречи в Париже он намерен предложить новый формат переговоров, в котором будет обсуждаться вопрос оккупированного Россией Крыма.