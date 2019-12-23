На Крымском мосту ждут Путина
На Крымском мосту усилили меры безопасности перед открытием железнодорожного движения.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъём».
Полиция досматривает все автомобили, проезжающие через мост. Водителям и пассажирам требуется проходить через рамки металлодетекторов.
Кроме того, с 21 декабря под мостом запрещен проход судов.
Торжественная церемония открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту должна пройти 23 декабря. Ожидается, что ее посетит президент России Владимир Путин.
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