На Крымском мосту ждут Путина

На Крымском мосту усилили меры безопасности перед открытием железнодорожного движения.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъём».

Полиция досматривает все автомобили, проезжающие через мост. Водителям и пассажирам требуется проходить через рамки металлодетекторов.

Кроме того, с 21 декабря под мостом запрещен проход судов.

Торжественная церемония открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту должна пройти 23 декабря. Ожидается, что ее посетит президент России Владимир Путин.

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