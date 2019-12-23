Киллер из Львова убил более 30 авторитетов

Львовянин Владимир Марко по прозвищу Биба погиб при задержании семь лет назад. До этого он успел ликвидировать более 30-ти криминальных авторитетов со всего бывшего СССР. Все эти годы следствие по делу Бибы продолжается. Следователям уже удалось установить его причастность к десяткам убийств представителей ОПГ и высших государственных чиновников.

Посмертного приговора Владимиру Марко вынесено не было, но у правоохранителей достаточно оснований утверждать, что исполнителем убийств губернатора Львовской области Степана Сенчика и сооснователя Укргазбанка Виктора Рыбалко (оба преступления совершены в 2005 году) был именно Биба (Марко).

В поле зрения Главного следственного управления МВД Биба попал в 2012 году, после неудачного покушения на львовского криминального авторитета Владимира Дидуха (прозвище – Вова Морда). По официальной версии, осенью того же года, во время попытки задержания, Биба покончил жизнь самоубийством.

Было установлено, что с 1989 по 2012 годы Биба совершил десятки покушений. Некоторые собеседники LIGA.net из числа правоохранителей, говорят о 70-80-ти убийствах. Это значит, что львовянин поставил рекорд по результативности и продолжительности киллерской карьеры среди всех наемных убийц постсоветсткого пространства. Для сравнения, самый известный киллер России 90-х, Александр Салоник орудовал пять лет и успел совершить около 20-ти убийств.