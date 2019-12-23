Киллер из Львова убил более 30 авторитетов
Liga.net публикует расследование “карьеры” львовского киллера Владимира Марко по прозвищу Биба, который убил десятки криминальных авторитетов.
Львовянин Владимир Марко по прозвищу Биба погиб при задержании семь лет назад. До этого он успел ликвидировать более 30-ти криминальных авторитетов со всего бывшего СССР. Все эти годы следствие по делу Бибы продолжается. Следователям уже удалось установить его причастность к десяткам убийств представителей ОПГ и высших государственных чиновников.
Посмертного приговора Владимиру Марко вынесено не было, но у правоохранителей достаточно оснований утверждать, что исполнителем убийств губернатора Львовской области Степана Сенчика и сооснователя Укргазбанка Виктора Рыбалко (оба преступления совершены в 2005 году) был именно Биба (Марко).
В поле зрения Главного следственного управления МВД Биба попал в 2012 году, после неудачного покушения на львовского криминального авторитета Владимира Дидуха (прозвище – Вова Морда). По официальной версии, осенью того же года, во время попытки задержания, Биба покончил жизнь самоубийством.
Было установлено, что с 1989 по 2012 годы Биба совершил десятки покушений. Некоторые собеседники LIGA.net из числа правоохранителей, говорят о 70-80-ти убийствах. Это значит, что львовянин поставил рекорд по результативности и продолжительности киллерской карьеры среди всех наемных убийц постсоветсткого пространства. Для сравнения, самый известный киллер России 90-х, Александр Салоник орудовал пять лет и успел совершить около 20-ти убийств.
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