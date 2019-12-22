Европу накрыл небывалый шторм

Число погибших в результате шторма, прошедшего Испанией, Португалией и Францией, в субботу возросло до восьми.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство AFP.

32-летняя южнокореянка умерла в субботу – на следующий день после того, как на нее обрушились обломки здания в центре Мадрида. Здание прошло проверку в 2015 году, но из-за шторма не выдержало и развалилось.

Мужчина скончался в субботу после того, как его машину смыло полными водами реки неподалеку от города Уэскар в южной испанской провинции Гранада.

В Андалусии 68-летний голландец, который считался пропавшим без вести во время виндсерфинга в непогоду в провинции Уэльва, затонул.

Эти три случая увеличивают до восьми количество жертв в результате шторма, который в ночь с четверга на пятницу начался в Испании, Португалии и южной Франции. Шесть смертей пришлись на Испанию и два на Португалию.

Шторм Эльза переполнил русла рек, разрушил линии электропередач и нарушил железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону. В Португалии из-за наводнения на железной дороге остановилось сообщение между столицей Лиссабоном и вторым крупнейшим городом Порту.

Около 8 тысяч домашних хозяйств в испанской Галисии остались без электричества из-за повреждения ветром линий электропередач.

Испанское национальное метеорологическое бюро в субботу объявило на всем побережье Галисии и соседнего региона Астурии состояние повышенной готовности из-за сильных ветров и волн.

Восемь мадридских городских парков оставались закрытыми в субботу из-за сильного ветра. Парки и кладбища были также закрыты в Бордо на юго-западе Франции.

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