МИД Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны
Министерство иностранных дел Польши обвинило президента России Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.
Об этом говорится в официальном заявлении польского ведомства.
«С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих ошибочную картину событий», – говорится в сообщении.
Речь идет о словах Путина во время пресс-конференции 19 декабря. Тогда он заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а «ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию». Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.
«Нынешние попытки России реабилитировать немецко-советское соглашение 1939 и заставить замолчать его долгосрочные трагические последствия – это не более чем попытка фальсификации истории и защиты политики тоталитарных режимов, жертвами которых стали не только поляки, евреи, литовцы, латыши, эстонцы, румыны, финны, украинцы, белорусы и многие другие народы, но и сами россияне», – заявили в польском министерстве.
В ведомстве отметили, что заявления Путина повторяют риторику «пропаганды сталинского режима» и нивелируют достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в отношениях с Польшей.
В связи с этим польский МИД считает целесообразным возобновить работу Группы сложных дел для соблюдения исторического диалога с Россией.
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