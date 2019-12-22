На Кубе избрали премьер-министра впервые с 1976 года

Парламент проголосовал за назначение Мануэля Марреро Круса на должность премьер-министра. Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма.

Его кандидатуру на пост премьера выдвинул президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Крус стал первым премьер-министром Кубы за 43 года. Его предшественником был Фидель Кастро, который занимал эту должность в 1959—1976 годах.

В 1976 году была принятая новая конституция, в результате должность премьера была упразднена, а Кастро стал главой Совета министров и Государственного совета Кубы.

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