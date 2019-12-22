Кореец Сон из «Тоттенхэма» подставил своего тренера Моуринью

Нападающий «шпор» стал первым футболистом АПЛ в этом веке, получившим три красные карточки за один год.

Корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил удаление на 62-й минуте матча с «Челси», отмахнувшись ногой от Антонио Рюдигера, и вошел в историю английской Премьер-лиги со знаком минус. В меньшинстве «Тоттенхэм» проиграл «Челси» 0:2, упустив шанс подняться в зону Лиги чемпионов. При этом коуч «Челси» Фрэнк Лэмпард одолел своего бывшего тренера – Жозе Моуринью.

Как сообщает Gracenote Live, кореец Сон Хын Мин стал первым футболистом чемпионата Англии с 1997 года, который получил три прямые красные карточки за календарный год. Единственный раз до этого таким же достижением отличился игрок «Ковентри Сити» Дион Даблин. Но это было еще в прошлом веке.

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