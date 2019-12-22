Зеленский поздравил украинских иудеев Ханукой
Президент Украины пожелал всем «здоровья, успехов и душевного подъема».
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев Украины с Ханукой. Об этом сообщает Офис президента в воскресенье, 22 декабря.
«Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой – праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего. Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины», – сообщил президент.
Зеленский пожелал всем «здоровья, успехов и душевного подъема».
Ханука – иудейский праздник света, в 2019 году он начался в воскресенье, 22 декабря, с заходом солнца и продлится до 30 декабря. Хануку по-другому называют «Праздником свечей», это один из важных еврейских праздников, отмечается он в память о чуде, произошедшем в Израиле, когда небольшое количество лампадного масло горело 8 дней, чтобы верующие могли очистить свои святыни от осквернения.
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