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Главная » Мир » Общество
22:17 22 Декабря 2019 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Украинцы получили ещё один без виз

Соглашение между Северной Македонией и Украиной об условиях взаимных поездок граждан, в том числе и об отмене виз, вступило в силу сегодня, 22 декабря.

Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

«К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы», – написал Заяц.

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней

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Тэги: Северная Македония, без виз, Андрей Заяц

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