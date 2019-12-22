Украинцы получили ещё один без виз
Соглашение между Северной Македонией и Украиной об условиях взаимных поездок граждан, в том числе и об отмене виз, вступило в силу сегодня, 22 декабря.
Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.
«К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы», – написал Заяц.
Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней
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