Астрономы нашли новый класс планет вне Солнечной системы
NASA подтвердило существование класса планет, которые имеют плотность сахарной ваты.
С помощью космического телескопа «Хаббл» астрономы подтвердили существование нового класса планет, аналогов которым нет в Солнечной системе. Все дело в их плотности — ее можно сравнить с сахарной ватой.
Все три экзопланеты находятся в звездной системе Kepler-51 в созвездии Лебедя. По размерам они сравнимы с Юпитером и Сатурном, масса у них меньше в сотни раз. Новый класс ученые назвали “super-puff”.
До недавнего времени астрономы знали только о трех типах планет: земные, такие как Земля и Марс, ледяные гиганты (Нептун) и газовые гиганты (Юпитер). Возможно, «супер-паффы» представляют собой переходную фазу планет — если это так, то система Kepler-51 будет станет уникальной «лабораторией» для проверки научных теорий.
«Мы собирались наблюдать за крупными водосодержащими молекулами, но их там просто не было. Мы изо всех сил пытались понять, в чем тут дело», — рассказывает Джессика Либби-Робертс, ведущий специалист исследования.
Чтобы разобраться в странностях «ватных» экзопланет, ученым потребовалось несколько лет. Предположительно, все три гиганта состоят из водорода и гелия, а также имеют слой метана вокруг себя. По составу это очень напоминает атмосферу Титана, одного из спутников Сатурна.
Ученые рассчитывают, что новый космический телескоп «Джеймс Уэбб» поможет детальнее разобраться в составе сверхлегких планет. Его запуск запланирован на 30 марта 2021 года.
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