Храм без единого гвоздя построили рядом с передовой

В 20 километрах от оккупированного Донецка – в прифронтовой Карловке, построили храм святой Анны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, идея построить храм принадлежит волонтеру Мирону Угрину. Он хирург-стоматолог и уже четыре года подряд с коллегами приезжает на передовую лечить бойцов.

На реализацию проекта неравнодушные граждане собрали более 2 миллионов гривен. Мастера из Львова и Верховины построили деревянный храм без единого гвоздя.

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