Жертвами урагана в Европы стали восемь человек
Жертвами двух ураганов, обрушившихся на Португалию, Испанию и Францию, к воскресенью, 22 декабря стали не менее восьми человек
«В среду в этих странах бушевал шторм «Эльза», в субботу его сменил разрушительный ураган «Фабиен». Порывы ураганного ветра достигают 170 км/ч», – говорится в сообщении.
В испанском регионе Галисия тысячи домохозяйств остались без электричества. Во многих аэропортах отменены перелеты, в Португалии в связи с затоплением железнодорожных путей приостановлено движение поездов между Лиссабоном и Порто. Закрыты железнодорожные вокзалы во французских городах Бордо, Тулуза и Андай.
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